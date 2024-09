Pulizia delle caditoie. Giovannetti: "Eventi non programmabili"

Prosegue l’impegno degli operai del Comune di Massa Marittima con il supporto dell’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere, sugli interventi di ripristino, in conseguenza dell’evento meteo che ha colpito in maniera violenta tutto il territorio delle Colline Metallifere. Dopo la pulitura delle strade comunali in contemporanea sono state portate avanti le attività ordinarie di pulizia delle caditoie che sono eseguite periodicamente e sistematicamente. "Il lavoro di pulitura sulle caditoie viene fatto regolarmente, anche se può sicuramente migliorare – ha detto il vicesindaco Maurizio Giovannetti – e straordinariamente quando c’è un allarme meteo, soprattutto nei punti più critici e per questo alcune caditoie possono risultare non pulite. Gli eventi come quello dei giorni scorsi, che ha determinato un primato non invidiabile per Massa Marittima dove si è concentrata la massima precipitazione di tutta la Toscana, possono causare delle problematiche puntuali in quanto l’acqua precipitata non può essere recepita immediatamente e totalmente dalla rete fognaria. L’intervento degli operai del Comune e della Provincia – ha concluso –, hanno permesso comunque il ripristino di situazioni non gravi già dal giorno seguente". "Abbiamo avuto forti precipitazioni tra il capoluogo e Valpiana, oltre 100mm in tre ore – ha detto la sindaca Irene Marconi – La protezione civile e i tecnici comunali hanno lavorato alacremente per far tornare tutto alla normalità al più presto". Intanto proseguono anche i lavori in città alla rete idrica. Acquedotto del Fiora infatti effettuerà un intervento di manutenzione giovedì in via Verdi dalle 14 alle 17. E’ prevista la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in via Verdi, via Bellini, via Boito, via Rossini, largo Donizzetti, via del Mattatoio, via Puccini, via Parenti dal 139 al 171, piazza Castellazzo. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 17 del giorno stesso.