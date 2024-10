Pubblicati i bandi della Asl. Una "Vita indipendente"

Al via i bandi dell’Asl Toscana Sud Est del progetto "Vita indipendente" della Regione Toscana per persone con grave disabilità. I bandi appena usciti sono il primo effetto dell’inserimento della ‘Vita indipendente’ nell’ambito del programma regionale del Fondo sociale europeo Fse+ 2021-2027. Grazie all’aumento del budget, che sarà di 46 milioni per il prossimo triennio, ci sarà sia un elevamento del tetto massimo di intervento per ogni destinatario, con il passaggio da 1.800 euro mensili a 2.000 euro, sia la possibilità di allargare la platea dei possibili fruitori. I bandi sono stati pubblicati lunedì e resteranno aperti per 30 giorni. Gli interventi che vengono finanziati con questo programma sono una serie di misure per evitare l’isolamento e promuovere una piena realizzazione e, più nello specifico, riguardano la cura della persona, l’assistenza personale nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, e le azioni per favorire l’accessibilità, la mobilità, e anche la fisioterapia e la pratica sportiva. Il tutto nell’ottica di garantire ai destinatari una "Vita indipendente" intesa come il diritto, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e poter vivere nella società secondo le proprie aspirazioni, evitando l’isolamento e la discriminazione e favorendo invece l’integrazione e la partecipazione. Per la provincia di Grosseto i bandi sono due, uno presente sul sito della Società della Salue Amiata Grossetana, Colline metallifere e Grossetana e un altro che invece riguarda la Zona Colline dell’Albegna e si può consultare sul sito dell’Asl Toscana Sud-Est. In entrambi i casi sono specificate le modalità di presentazione della domanda, chi può presentarla, quali sono i requisiti richiesti e, infine, qual è la data ultima pre presentare il progetto. Essere cittadini attivi è un diritto di tutti e tutte, è questa la base sul quale si muovono i bandi e più in generale il progetto "Vita Indipendente", il cui programma consente alle persone con disabilità grave di avere la stessa libertà di scelta delle altre. In generale, i destinatari sono le persone con disabilità, residenti in Toscana, capaci di esprimere la propria volontà, con età superiore ai 18 anni e in possesso della certificazione di gravità (legge 104 del 1992), che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente.