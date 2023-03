"Proteggiamo le dune" L’iniziativa del Wwf Italia

Un progetto del Wwf Italia, per interventi volti alla tutela degli ecosistemi dunali e sensibilizzazione alla difesa dell’ambiente, dei fruitori del Tombolo della Giannella, laguna di Orbetello.

La direzione della Riserva Naturalistica e Oasi del Wwf dei laghi di Orbetello e di Burano ha presentato istanza al fine di portare a termine con autorizzazione demaniale marittima, la realizzazione di una delimitazione della parte dunale prossima alla macchia mediterranea, al fine della tutela delle piante protette presenti, come indicato dalle misure di conservazione naturalistica della Regione Toscana. L’area interessata sarà di circa 500 metri lineari e viene delimitata da paletti in larice e corda sommitale e da adeguata cartellonistica, sulla duna del Tombolo della Giannella, non distante dal Casale Spagnolo. Un progetto importante, a livello nazionale, che sul tombolo e vicino alla sede della Oasi della Giannella, deliberato ed accolto dalla giunta municipale presieduta da Andrea Casamenti, che è relativo alla conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario, la cui tutela richiede la individuazione di aree speciali di protezione, fra cui sono ricomprese le dune marittime delle coste mediterranee. La laguna di Orbetello riveste una grande importanza dal punto di vista naturalistico e conservazionistico, vedi la zona umida di interesse nazionale ai sensi della convenzione internazionale di Ramsar. Sede in questi giorni di studi e gruppi di lavoro a livello nazionale. Una propaggine della laguna di ponente ed il tombolo sabbioso della Giannella rientrano nella riserva nazionale naturale di ripopolamento animale della laguna di Orbetello, gestita dal Wwf Italia. L’oasi rappresenta peraltro un importante luogo di sosta, svernamento e riproduzione di numerose specie dell’avifauna. Il tombolo della Giannella ricoperto di macchia mediterranea e piante protette e rare della duna sulla parte prossima al mare rientra tra gli habitat particolarmente sensibili sulla biodiversità del litorale dove sono presenti piante rare ed organismi tutelati dalle normative nazionali e internazionali. La salvaguardia ed il recupero e ripristino del sistema dunale, anche ai fini della lotta all’erosione marina, ovvero la sua ricostituzione laddove era stato distrutto il sistema originale rappresenta un intervento importante di tutela ambientale.

Michele Casalini