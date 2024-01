Proseguono i lavori alle scuole. Le opere costeranno 3 milioni di euro

I lavori alle scuole di Scarlino Scalo proseguono come da programma. I cantieri, nei due plessi della frazione, quello in via Turati che ospita il nido e la scuola d’infanzia e l’altro in via Lelli, sede della primaria e della secondaria di primo grado, sono aperti e le ditte sono al lavoro per ampliare entrambi gli edifici creando un centro cottura nel primo e una mensa e una palestra nel secondo. "Gli interventi proseguono come da programma – spiegano il sindaco Francesca Travison e il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Luciano Giulianelli –. Come abbiamo detto in più occasioni si tratta di opere veramente importanti per la nostra comunità dal valore di circa 3 milioni di euro, reperiti da fondi regionali e dal Pnrr". In via Lelli sono in via di realizzazione una mensa e una palestra. La palestra è stata finanziata dalla Regione Toscana con i Fondi sviluppo e coesione (Fsc) per un milione e 800mila euro. I lavori si dovrebbero concludere in 12 mesi circa.

"Il plesso avrà finalmente la sua palestra – continua Giulianelli – che avrà una superficie di circa 425 mq e sarà realizzata in ampliamento dell’immobile scolastico esistente al quale sarà direttamente collegata attraverso un atrio che la unirà anche con i nuovi spogliatoi. Nel progetto infatti è prevista infatti anche la realizzazione di questi locali al grezzo: ma stiamo già lavorando per reperire altri 600mila euro per il completamento. Inoltre la costruzione della palestra libererà spazi nel plesso che potranno essere utilizzati per altre necessità. I lavori in questo caso dureranno circa 8 mesi. Sarà realizzato un ampliamento dell’immobile esistente con nuovi 325 mq che accoglieranno il refettorio, la cucina ed i locali di lavaggio, la dispensa ed i vari spazi tecnici, gli spogliatoi e i wc a servizio degli addetti".

In via Turati è in via di realizzazione il centro cottura che sarà a servizio del nido e della scuola dell’infanzia. L’investimento di 253mila euro è stato reperito con il Pnrr: il cantiere durerà all’incirca 30 settimane. I lavori consistono nell’ampliamento di circa 90 mq della scuola dell’infanzia: nel contempo saranno riorganizzati i locali del plesso già a servizio della mensa per realizzare i locali di servizio connessi all’attività di cucina.