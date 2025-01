Il prosecco invecchia in fondo al mare

Magliano (Grosseto), 4 ottobre 2021 - Si avvera il sogno della cantina sottomarina davanti alle rive del parco dell’Uccellina. Circa 1000 bottiglie di prosecco sono state calate su un fondale misto tra sabbia e fango a largo della spiaggia di Cala di Forno, non lontane da i due relitti delle motozzatere tedesche affondate durante la seconda guerra mondiale riportate su tutte le carte nautiche.

Un avvenimento tanto voluto e, visti i tempi di autorizzazione e costruzione del progetto, tanto sospirato dal suo ideatore, il palombaro professionista del porto di Talamone, Andrea Montrone. Dunque 1000 bottiglie che si affineranno nel bel mezzo delle correnti marine per circa 6 o 7 mesi che, questa è la novità, sono già state opzionate da alcuni bar e ristoranti della Costa d’argento che le stapperanno per i propri clienti già a partire dalla prossima primavera.

"Finalmente inizia l’avventura della Benthos Cantina Subacquea – dice Montrone – e per questo vorrei esprimere un ringraziamento al Comune di Magliano che ha creduto subito nella mia iniziativa, alla Regione Toscana che ha concesso il permesso di inabissare, al coordinamento della Capitaneria di Porto, alla Bsrc di Monia Renzi per studi e analisi ed al Cn Talamone per il supporto logistico per la messa in mare delle ceste. E soprattutto a me stesso che ho portato avanti questo progetto, testando, ricercando informazioni, per oltre 6 anni". "Questo primo lotto di spumante è stato prodotto da due aziendei, una della nostra zona ed una di un’altra regione – spiega Montrone – ma, oltre al commercio diretto, ho pensato di offrire il servizio di affinamento sottomarino anche ad altre eventuali aziende produttrici che lo vorranno. Del resto la mia autorizzazione mi dà la possibilità di stoccare sul fondo fino a 2000 bottiglie. Per quello che mi riguarda, invece, inabisserò nuove bottiglie in maniera scalare, in modo che la prossima estate possa avere ogni mese dei prosecchi cullati dal mare per i miei clienti".

Sabino Zuppa