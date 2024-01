Pronto soccorso 200 accessi al giorno

Il Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto in quest’ultimo periodo è stato sotto pressione con 200 accessi al giorno. I dati, che si riferiscono al periodo tra il 20 dicembre e il 3 gennaio del nuovo anno, parlano infatti di un totale di 2.988 ingressi al Pronto soccorso del Misericordia. Non tutti vengono però poi ricoverati: rispetto al numero complessivo, i pazienti che sono poi rimasti in ospedale sono 323, ovvero il 10,8%, un dato che si pone sotto della soglia della regione del 14%. Questo anche in base all’alto numero di casi di influenza e di Covid registrati nell’ultimo periodo e aumentati esponenzialmente. Sono in molti, circa 600, coloro che infatti si sono presentati al Pronto soccorso con sintomi come tosse, raffreddore, febbre e difficoltà respiratorie, circa un quinto dei casi con il 22%. Andando invece per fasce di età, sono 900 i pazienti che superano i 65 anni, seguiti dai 770 di età inferiore ai 16 che vengono smistati al Pronto soccorso pediatrico.