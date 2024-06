Promossi e bocciati. Ecco tutte le preferenze

Sugli scranni del Consiglio comunale oltre, alla sindaca Irene Marconi siederanno i seguenti consiglieri. La lista "E’ già domani" che sosteneva la neoeletta sindaca avrà otto consiglieri: Balestri, Terrosi, Montemaggi, Vanni, Renzi, Gabrielli, Fazzini e Gucci. Due consiglieri per "Centrodestra per Mazzocco" (Mazzocco e Giuliani) e due per la lista di Sandro Poli "L’alternativa" (Poli appunto e Brogi). Nessun rappresentante per la lista "Vivere Massa" di Andrea Vinciarelli. Ma ecco nel dettaglio tutte le preferenze dei candidati consiglieri comunali di Massa Marittima, lista per lista. Candidata sindaco Irene Marconi (lista "E’ già domani"): Lorenzo Balestri 283, Simone Cecconi 145, Matteo Donati 66, Giuliana Fazzini 172, Cosimo Goiardo Gabbrielli 92, Grazia Gucci 150, Unico Messicani 43, Sara Montemaggi 186, Rudi Renzi 72, Ivan Terrosi 230, Francesca Vanni 111, Andrea Cerchiai 0.

Candidato sindaco Paolo Mazzocco (lista "Centrodestra per Mazzocco"): Loredana Bussola 43, Alessandro Giuliani 99, Clarissa Guerrini 82, Moreno Lupoli 88, Paolo Masserizzi 18, Alissa Mattei 7, Federico Montomoli 32, Luca Pafumi 41, Filippo Rinaldi 51, Roberta Sani 91, Paolo Tusoni, 54, Barbara Zito 34. Candidato sindaco Sandro Poli ("L’alternativa per Massa"): Monica Bargelli 40, Nadia Benucci 25, Carlo Biagini 61, Daniele Brogi 99, Alessandra Ceri49, Roberto Ghinazzi 61, Simonetta Grassi 78, Ilaria Parigi 12, Antonella Santucci 48, Marco Stanghellini 12, Alberto Turacchi 57, Giacomo Vinciguerra 74. Candidato sindaco Andrea Vinciarelli (lista "Vivere Massa"): Claudio Bagnoli 12, Fiorenzo Borelli 16, Simone Cini 12, Simone Fedeli 26, Sandra Marchi 34, Lucia Meucci 54, Donatella Peruzzi 25, Lorenzo Pozzo 7, Federica Rosi 7, Luca Santini 65, Cristian Verniani 9, Donatella Villani 2.