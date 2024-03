Proloco e Banca Tema offrono il pranzo della Caritas

In occasione della Santa Pasqua, la Proloco di Grosseto con Banca Tema, conferma il proprio impegno a favore di chi versa in condizioni di bisogno, consegnando a don Enzo Capitani, come già nel 2023, un contributo economico per il pranzo di Pasqua e Pasquetta che la Caritas diocesana offrirà alle persone in condizioni di difficoltà.

"La solidarietà è un punto cardine della nostra associazione – dice il presidente della Proloco Andrea Bramerini –. Anche a dicembre scorso, infatti, abbiamo sostenuto la Caritas per i pasti da distribuire a Natale e Santo Stefano. Con il Consiglio ci siamo posti l’obbiettivo, per tutto il nostro mandato, di essere al fianco dei più fragili e di tutta la comunità. La Proloco, infatti, oltre a collaborare con la Caritas, continua ad organizzare serate benefiche il cui ricavato è devoluto a organizzazioni cittadine per la realizzazione di progetti a favore di tutta la cittadinanza. Ci auguriamo che il nostro contributo si affianchi a quello di molti altri".