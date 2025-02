Proloco, assemblea per le cariche

Progetti e programmi della Proloco per il 2025, resoconto di attività svolte nel 2024. Saranno questi gli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea della Proloco lagunare in programma sabato 22 alle 15 nella sede in via Trasvolatori Atlantici. Nel caso in cui in assemblea non risultasse presente il numero legale in prima convocazione, viene fissata la seconda nel medesimo giorno, ma per le 15.30.

Per l’associazione restano prioritari "la valorizzazione del centro storico – dice il presidente Lorenzo Scateni –, il prolungamento della durata della stagione turistica, la collaborazione con il Comune ed il mondo associativo e del volontariato comunale".

"I soci – dice ancora Scateni – dovranno deliberare sul rinnovo del consiglio direttivo per il mandato 2025-2028 ed approvare un progetto di massima per il futuro. E’ stata intanto avviata la campagna soci per l’anno in corso".

Michele Casalini