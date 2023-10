Progetto Solio a Cinigiano: il futuro è già iniziato

I primi risultati del progetto "Solio" saranno presentati domani nell’oleificio della cooperativa Colline Amiatine, a Borgo Santa Rita. Si tratta di un primo traguardo per un lavoro portato avanti da due importanti realtà cooperative del territorio amiatino: le Colline Amiatine e La Seggianese, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Istituto per la BioEconomia (Ibe) e il Dipartimento di Chimica e Chimica industriale (Dcci) dell’Università di Pisa, tutti coordinati da Giovanni Alessandri dello studio Agricis. Il progetto è nato grazie alla finanziamento di Regione Toscana.

L’obiettivo del progetto è quello di innalzare la qualità complessiva degli oli prodotti all’interno dei frantoi cooperativi e quindi aumentarne potenzialmente il prezzo di vendita e di conseguenza la remunerazione per i soci. Per questo sono state seguite tutta una serie di procedure e studi, fin dalla scorsa stagione di raccolta e frangitura: campionamenti e controlli delle olive, monitoraggi ed analisi dei frutti e dell’olio ottenuto.

"In questo primo incontro – dicono Marta Gigliotti e Simone Governi, rispettivamente presidenti de La Seggianese e delle Colline Amiatine – parleremo dei primi risultati raggiunti con il progetto, che ci stanno indirizzando sulla strada per raggiungere il nostro obiettivo e dare più valore a quello che facciamo e all’olio di questa terra".

L’appuntamento prenderà il via alle 17 con i saluti seguiti poi dagli interventi di Alessandri e del professor Cantini del Cnr per parlare del progetto e dell’innovazione nella filiera oleo-olivicola. Prima della fine del seminario ci sarà tempo per domande ed interventi da parte dei partecipanti.