Pro soccer e Decathlon. Accordo su agevolazioni per tesserati e società La Pro Soccer e Decathlon Grosseto hanno stretto un accordo per favorire la pratica sportiva, offrendo agevolazioni alle famiglie e atleti tesserati con la società neroverde. Decathlon riconoscerà punti per gli acquisti effettuati dai tesserati e familiari, cumulabili per l'acquisto di materiale tecnico o abbigliamento alla fine dell'anno.