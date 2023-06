Primo giorno d’esame "E questa è andata!" Un coro liberatorio dopo il tema d’italiano

di Steven Santamaria

Pronti, via. Ieri sono niziati gli esami di maturità. Gli studenti, dopo aver passato la loro "notte prima degli esami" insonni e pensierosi, hanno affrontato la loro prima prova. A dar via alle danze, alle 8.30, il tema di italiano. La prova era comune a tutti gli indirizzi e prevedeva sette tracce suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo, uno poetico e l’altro di prosa, tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. Gli autori che sono stati estratti per l’analisi del testo erano Alberto Moravia e Salvatore Quasimodo. Per quanto riguarda, invece, le tracce del testo argomentativo, sono stati scelti Piero Angela e Oriana Fallaci, mentre la traccia di carattere storico ha preso spunto dal libro "L’idea di Nazione" di Federico Chabod. Infine, i temi di attualità riguardavano un articolo del giornalista Marco Belpoliti, dal titolo "Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp" e una lettera aperta, inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all’ex ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, che invitava a reintrodurre le prove scritte alla maturità.

Com’è andata? Commenti di diverso tenore.

"E la prima è andata – dice Michael Lamioni –. Abbiamo fatto questa prima prova di italiano e speriamo sia andata bene. C’erano diverse tracce, ma alla fine ho scelto quella di attualità. Io ho frequentato l’istituto Agrario ed è stato un bel percorso e ora sono molto emozionato nel fare quest’ultimo passo, speriamo che vada tutto per il meglio. Sono fiducioso. Dopo la maturità, probabilmente andrò a lavorare nell’azienda di famiglia".

"Anche io ho fatto l’Agrario professionale – dice Fabrizio Saccocci –. Ho scelto il tema d’attualità sull’era di WhatsApp. Non so come sia andato in realtà. Sono molto emozionato e non vedo l’ora di finire. Dopo la maturità sono orientato a smettere gli studi e andare a lavoro".