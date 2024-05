Prima tappa di selezioni per Miss Blumare

Al Lux Lounge Drink si è svolta la prima tappa delle selezioni regionali per la Toscana Sud di Miss Blumare, il concorso giunto alla sua sedicesima edizione. Le altre tappe in provincia sono: il 7 giugno a Marina di Grosseto (Bagno Moderno), il 23 giugno a Follonica (Bar Pagni) per poi tornare a Grosseto, nel centro storico , arrivando, poi, fino a Castiglione della Pescaia (Sax) e ancora a Follonica (Aloha Beach). Un concorso libero e gratuito, senza restrizioni particolari, "aperto a ragazze – spiega Samantha Cannas, referente dell’organizzazione di Miss Blumare – che abbiano voglia di sperimentare questo cammino. La possibilità di vincere aumenta con la partecipazione, più tappe fai più punteggio puoi ottenere, ma tutto in una versione libera e senza vincoli. E’ un concorso che apprezza le caratteristiche positive delle ragazze. Per noi puntare sull’unicità è prioritario". In questo concorso, inoltre, c’è molto di Grosseto, di Maremma: il Centro Formazione Moda porta in sfilata gli abiti, Arte e Moda, Accademia Nouvelle Esthetique e Officina delle Idee sempre presenti e coinvolte nel progetto, la Fismo Confesercenti fornisce un sostegno prezioso, come anche tutti gli sponsor. Il territorio della provincia, infine, accogliendo le tappe del concorso, dando la possibilità di organizzare serate, permette di far conoscere Miss Blumare e allo stesso tempo la Maremma. Deborah Santini