Priama Agus, storia di una donna di miniera al Parco delle colline

GAVORRANOUn evento culturale per riscoprire la storia e le tradizioni minerarie, l’amministrazione comunale di Gavorrano presenta lo spettacolo teatrale "Priama Agus – una donna di miniera", tratto dall’omonimo libro di Francesca Falciani. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con il Museo Minerario Su Suergiu, si terrà questa sera alle 21 a ingresso libero nella sede del Parco delle Colline Metallifere (Piazzale Livello +240, Pozzo Impero, Gavorrano), con il patrocinio della Regione Toscana e della presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, a conferma dell’importanza del legame di amicizia, nonché storico e culturale tra le due regioni e del valore della memoria delle comunità minerarie. La pièce, con regia di Simona Axana e Francesca Falciani, vedrà in scena la compagnia teatrale Pagu Beni Nostu, con un cast di interpreti che daranno vita a un racconto intenso e coinvolgente, capace di trasmettere il valore della memoria storica legata alle miniere e alle donne che vi hanno lavorato. Saranno presenti rappresentanze dei gruppi folk sardi Aremusa di Armungia e San Cristoforo di Villasalto.