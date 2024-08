Premiato con le 5 Vele. Il lago dell’Accesa è green

Acque cristalline, luoghi unici per la bellezza del paesaggio, attenzione alla sostenibilità e tutela della biodiversità. Legambiente e Touring Club Italiano anche quest’anno hanno premiato con le 5 vele i comuni turistici marini e le località lacustri più virtuose d’Italia tra le quali Massa Marittima per il lago dell’Accesa. L’assessore comunale all’Ambiente, Ivan Terrosi ha partecipato a Festambiente, alla cerimonia di consegna della bandiera gialla, e in quell’occasione ha sottolineato l’importanza di avvicinarci al lago con consapevolezza e rispetto.

"Ringraziamo Legambiente per questo riconoscimento – afferma Ivan Terrosi – che per il lago dell’Accesa è una conferma. Si tratta di un piccolo lago balneabile, di straordinaria bellezza, al centro di un’area di altissimo valore ambientale, situata a pochi chilometri dalla città di Massa Marittima. Parliamo di un ecosistema estremamente fragile che va salvaguardato. Chi frequenta il lago deve essere cosciente di questa fragilità e dell’importanza del contesto ambientale in cui si trova. Ci sono stati casi di comportamenti inadeguati, segnalati dai nostri cittadini che sono i primi custodi attenti di questo gioiello, con conseguenti denunce e sanzioni. Estirpare delle alghe che sono fondamentali per ossigenare le acque e per i pesci, per farsi spazio per i tuffi, ad esempio, è la dimostrazione di quanto danno si possa arrecare ad un ecosistema senza nemmeno rendersene conto. Per queste attività bisogna andare altrove. Il Comune è impegnato , ma i controlli non bastano, ci vuole rispetto, conoscenza e amore per l’ambiente da parte di tutti".