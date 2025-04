"Pozzo Roma. Una spesa insostenibile"

Il Gruppo di minoranza ’Noi per Gavorrano’ attacca sull’acquisto dell’ex compendio minerario Pozzo Roma, operazione che per l’opposizione potrebbe essere pericolosa per l’incolumità del bilancio comunale.

"Per 15mila euro – dicono i consiglieri di minoranza – il Comune di Gavorrano acquisterà l’ex complesso minerario di Pozzo Roma. Circa 2700 metri quadrati di edifici sui quali il Comune intende realizzare un centro di studio e ricerca, un ostello e chissà quale altra astrusità, per la modica spesa di 11 milioni di euro. Fermo il nostro voto contrario in consiglio comunale per vari motivi. Il Comune parteciperà ad un bando Pnrr per la rigenerazione dell’area. In caso di ammissibilità al contributo, il Comune sarà chiamato a spendere anticipatamente 11 milioni di euro, soldi che saranno poi rimborsati dallo Stato. Ma questi 11 milioni da anticipare, dove li troviamo? In un Comune dove andiamo in affanno per effettuare manutenzioni da poche decine di migliaia di euro, ci pare surreale immaginare che si possano anticipare cifre del genere senza avere, fra l’altro, contezza di disponibilità economiche per il mantenimento dell’area".

Questo Comune – replica però la sindaca Stefania Ulivieri – si è adoperato affinché il lascito, materiale e immateriale, dell’attività estrattive fosse recuperato e riconvertito verso funzioni legate al turismo, alla cultura e alla ricerca scientifica. Non è vero che dovremo anticipare 11 milioni di euro per l’attuazione dell’iniziativa. Il Comune verserà per la realizzazione degli interventi esclusivamente i soldi che eventualmente gli saranno riconosciuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel caso risultasse vincitore del bando. Noi speriamo che questa avvenga".

Roberto Pieralli