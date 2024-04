Posti in hotel 4 stelle. Le figure che servono

Per noti hotel 4 stelle a Grosseto e Marina di Grosseto si selezionano le seguenti figure disponibili nell’immediato: 2 cuochi capo partita con esperienza nel settore, referenziati; maître di sala con esperienza. Si richiede la conoscenza delle lingue straniere (inglese – tedesco), affabilità con gli ospiti, gentilezza e prontezza nella risoluzione di problemi. Addetto/a alla Reception con conoscenza approfondita di inglese e tedesco (sia parlate che scritte), disponibile anche a turni notturni e diurni. Barman/BarLady con esperienza nella preparazione di cocktails e gestione autonoma del bar e ordini. Conoscenza di inglese e tedesco. Camerieri/e di sala con esperienza nel settore. Si richiede la conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere, affabilità con gli ospiti, gentilezza e prontezza nel lavoro. Si offre contratto stagionale Ccnl Turismo con previsione di assunzione a tempo indeterminato. Ambiente raffinato e possibilità di carriera aziendale. Vitto aziendale. Non si offre alloggio. Per invio curriculum: [email protected] oppure [email protected]