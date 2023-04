Ponte di Pasqua "Previsioni ottime e molte iniziative"

"Creare contesti fertili in cui l’arte contemporanea possa dialogare armoniosamente con il patrimonio archeologico e con il paesaggio è uno dei temi sui quali oggi siamo chiamati a riflettere in maniera sempre più profonda".

Lo ribadisce Maddalena Ottali (nella foto), assessora al Turismo del Comune di Orbetello, la quale ricorda che questo periodo dell’anno è sempre stato l’inizio della stagione turistica ed un banco di prova per come andranno le cose con l’arrivo poi della stagione estiva. Molti ristoratori si sono preparati con ogni tipo di specialità per i pranzi di pasqua e pasquetta, riaprono molti campeggi.

"L’assessorato al turismo – dice l’assessora – ha predisposto alcune iniziative come la mostra al Museo Archeologico del Territorio della Guzman. Si tratta di Hypermaremma alla Polveriera Spagnola. Una proposta di arte moderna interessante che racchiude in se stessa molte prospettive di sviluppo futuro e diversi stimoli anche in virtù della creazione di nuove collaborazioni virtuose, in sintonia con il territorio".

Oggi alle 11, quindi, nella Polveriera Guzman ci sarà l’inaugurazione della quinta edizione di Hypermaremma, con Tulip, la monumentale opera scultorea dell’artista Virginia Overton. "Inoltre – continua Ottali – abbiamo fatto curare in maniera dettagliata l’arredo urbano, i giardini pubblici in modo che tutto sia pronto per accogliere i turisti che, secondo i dati in nostro possesso, saranno molti". Sempre in tema di turismo e di politiche ricettive sul territorio, Maddalena Ottali ricorda l’importanza del progetto PortArgentario per lo sviluppo delle iniziative di accoglienza ed incremento degli scali di navi da crociera e superyacht.

Michele Casalini