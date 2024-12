Pomeriggio nella Distilleria Nannoni. Degustazioni e Coro dei Concordi

Sabato la Distilleria Nannoni regalerà a chi vorrà partecipare un pomeriggio indimenticabile, dove la magia del Natale si unirà a tradizioni, musica e sapori autentici. L’esperienza prenderà vita alle 16.30, con una visita guidata tra gli spazi della distilleria. Alle 17 degustazione esclusiva dei prodotti della distilleria a cura di Priscilla Occhipinti, maestro distillatore più premiato al mondo, e poi alle 17.30 concerto del Coro dei Concordi, diretto dal maestro Stefano Pioli, con le più belle melodie natalizie. A chiudere il pomeriggio, un brindisi di saluto in programma alle 18. Un momento di convivialità per concludere insieme una giornata speciale, tra sorrisi e auguri, immersi nella calda accoglienza della distilleria.

L’evento, che si terrà nella Distilleria Nannoni in località Aratrice, a a Paganico, è gratuito e aperto a tutti (come avviene per ogni appuntamento organizzato all’interno della distilleria), ma i posti sono limitati. Per partecipare è necessario prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 329 5749749 o telefonando al 0564 905204.

"Un pomeriggio – dicono gli organizzatori – che non sarà solo un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia, ma anche per scoprire una realtà che custodisce la memoria del passato e guarda al futuro con passione e autenticità. Una celebrazione del Natale tra tradizione, eccellenza e musica, da vivere e condividere".