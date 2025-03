Polo Universitario. Diritto di cronaca e parole "sbagliate"

"Informazione e uso corretto delle parole". E’ questo il tema dell’incontro in programma domani alle 17 nel Polo Universitario Grossetano (in via Ginori, a Grosseto, ingresso libero) organizzato dalla Società Dante Alighieri presieduta dalla professoressa Letizia Stammati.

Ad affrontare l’argomento sarà Luca Mantiglioni, caposervizio del quotidiano La Nazione, che partendo dalle regole che disciplinano il diritto di cronaca si soffermerà su quelle – anche molto recenti – che stabiliscono come debbano essere utilizzati certi termini nel raccontare casi di cronaca. Questo riflette l’importanza del ruolo anche educativo che i giornalisti ricoprono nella società, il quale impone loro di scegliere responsabilmente parole che rispettino la dignità di ogni persona e di ogni storia, evitando vocaboli o espressioni che offendono, degradano o alterano il reale.

Luca Mantiglioni, giornalista professionista, per il quotidiano ha seguito nel corso del tempo la cronaca nera e giudiziaria ed è stato tre volte in Libano (anni 2010, 2018, 2023), effettuando reportage nei territori di guerra controllati dal contingente militare Onu al confine con Israele.