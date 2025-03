Polo Clarisse, due libri da presentare

Domani al Polo le Clarisse sono in programma le presentazioni di due libri: alle 18 nella ex chiesa dei Bigi, in occasione dell’appuntamento della rassegna di "Aperitivi letterari", organizzata dall’associazione culturale "Letteratura e dintorni", l’avvocato Laura Parlanti e il giornalista Giacomo D’Onofrio presentano il libro "Racconti sparsi" di Jacopo Bartolini, con le letture di Laura Ormezzano. Inoltre, a tutti i partecipanti sarà offerta una degustazione dei vini del Podere 414. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto a 2 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura).

Alle 18.30 in sala conferenze, il protagonista sarà Simone Lazzerini con il suo libro "Luce infondo al tunnel", presentato da Milena Stefani. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per informazioni è possibile chiamare lo 0564 488066.

Jacopo Bartolini nasce a Roma ma cresce a Castiglione della Pescaia a casa dei nonni paterni. Si laurea in giurisprudenza all’Università di Siena e poi si trasferisce a Firenze, dove vive e lavora tuttora. Il suo libro "Racconti sparsi" è una raccolta di pensieri editi e inediti.

Simone Lazzerini, originario di Orbetello, si dedica alla scrittura del suo romanzo d’esordio "Luce infondo al tunnel" durante il primo periodo della pandemia, mosso da una forte passione per i thriller.