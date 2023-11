Poliziotto picchia la moglie: la donna finisce all’ospedale

Grosseto, 15 novembre 2023 – Sembrava una giornata come tante. Che invece è finita molto male. Protagonista un uomo, un poliziotto, che al culmine di una lite ha picchiato la moglie. Una sera di follia. La donna, dopo le botte ricevute, si è recata al Pronto soccorso dell’ospedale e, dopo essere stata dimessa con una prognosi superiore a trenta giorni, è andata alla Tenenza dei carabinieri per sporgere denuncia. Sull’uomo pendono le accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate. Il sostituto procuratore come da prassi in casi del genere e per reati di violenza domestica, ha attivato il Codice rosso. Che è una nuova legge, istituita nel 2019 che si propone di rafforzare la tutela delle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, connessi a contesti familiari o nell’ambito di relazione di convivenza. La donna, che adesso è stata portata nell’abitazione di alcuni parenti per una maggiore protezione, nei prossimi giorni sarà ascoltata di nuovo dal pubblico ministero che sta portando avanti le indagini insieme ai militari dell’Arma. Si dovrà cercare di capire, anche dai racconti della donna, che ha circa 40 anni, cosa possa essere accaduto nella testa dell’uomo per scatenare un atto di violenza così duro. E soprattutto capire se questa situazione di disagio familiare vada avanti da un pezzo oppure si sia trattato di uno scatto d’ira, comunque gravissimo, al quale il poliziotto dovrà rispondere, non solo in sede penale, ma anche per l’istituzione per cui lavora.