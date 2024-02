Poesie e musica. Un pomeriggio di "dialogo" fra loro

"Dialogo tra poesia e musica" è il tema dell’incontro in programma domani alle 16 nella sala Agaf in via Mazzini, a Grosseto.

L’evento è oprganizzato dal gruppo di Scrittura creativa la professoressa Bernardina Tarlati introdurrà le poesie che, sotto un accompagmaneto musicale, saranno lette direttamente dagli autori Alessandro Lenzi, Armida Tosi, Laura Piazza, Massimo Zamorani, Patrizia Passalacqua, Antonella Baldini, Franco Minucci, Marina Rizzitelli, Nivio Fortini e Rita Parravicini. Al termine delle letture seguirà un piccolo buffet.

Il gruppo di Scrittura creativa è nato dal corso dell’Unitre tenuto dalla stessa professoressa Bernardina Tarlati e la’ppuntamento di domani vuole oniugare in un unico spazio note e parole.

"Utilizzare un linguaggio comune e di facile comprensione – dicono gli organizzatori – è la tendenza del momento per promuovere la poesia e per renderla fruibile ad un numero maggiore di persone. Questo è l’obiettivo del gruppo di scrittura composto da 10 allievi che si confrontano con la lettura delle loro poesie".