Pochi medici. Interrogazione in Regione

Interrogazione in Consiglio regionale per la mancanza di medici in Maremma, in particolar modo nel territorio di Massa Marittima. L’iniziativa è di Marco Stella, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, che punta il dito contro "la mancanza di medici, sia di base che specialistici – dice – e tantissimi cittadini si trovano ad essere senza il medico di famiglia, e nel territorio di Massa Marittima le carenze riguardano in particolare la Radiologia e la Pneumologia all’ospedale Sant’Andrea. Negli ultimi tre anni gli pneumologi da quattro sono passati a uno solo tra pensionamenti e trasferimenti volontari, e l’attività si basa oggi solo su un responsabile e su un’attività ambulatoriale su tre mattine con professionisti che vengono da Grosseto, mentre è stata soppressa da tempo l’attività ospedaliera di ricoveri".