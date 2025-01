Poca neve, impianti chiusi. Ma la montagna offre altre occasioni

Sull’Amiata a causa della scarsità di neve gli impianti sono chiusi ormai da tre giorni e in attesa di nuove nevicate in grado di rimettere in moto il "circo bianco" per gli operatori è tempo di bilanci. Al di là dell’aspetto economico c’è una novità e questa è nei nuovi frequentatori della montagna. Da "Isa Impianti" si sottolinea che ci sono nuovi modi di approccio al mondo della neve.

"Questo – spiegano – è stato sicuramente anche il periodo in cui si è consolidato un naturale percorso di cambiamento dei frequentatori. Un approccio alla natura ed alla montagna più consapevole del delicato momento che stiamo vivendo a livello globale con il cambiamento climatico. Consapevoli che non tutto è ’consumabile’ né eterno. Il turista ha imparato ad essere più cosciente dell’uso del territorio e della natura ed a rispettarla. È normale percepire il mutato sentimento ed approccio del turista per chi, come noi, vive le difficili sfide che la montagna pone quotidianamente. Oggi siamo coscienti e consapevoli che stiamo vivendo una fase di cambiamento epocale. Ma non tutte le criticità vanno viste come negative ed insormontabili".

Poi proseguono: "Con il nostro progetto NonSoloNeve, pian piano stiamo ’accompagnando’ il cambiamento con interventi che favoriscano nuovi attrattori turistici ed evitino lo spopolamento delle terre alte. Il presidio di un territorio vitale e delicato come la montagna è fondamentale. Ricordiamoci che l’Amiata è anche il più grande serbatoio di acqua sorgiva e il più grande serbatoio di ossigeno. La sua grande foresta di faggi e castagni assorbe tanta CO2 e dona tanto ossigeno. Accanto al consolidato sci alpino, le vacanze di Natale, hanno visto tantissimi turisti che con ciaspole, bob e slitte hanno goduto di giornate di sole passeggiando in mezzo a sentieri e tracciati coperti di neve".

N.C.