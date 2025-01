"Più chiarezza sui collegamenti marittimi"

Il Comune scrive agli enti in merito alla criticità sui trasporti marittimi. Con una lettera indirizzata alla Regione, alla Provincia, all’Autorità Portuale, al Locamare di Porto Santo Stefano e alle compagnie Toremar e Maregiglio, il Comune gigliese esprime le proprie perplessità sui "ripetuti episodi di avarie verificatisi negli ultimi anni sui traghetti che garantiscono i collegamenti fra l’isola del Giglio e il continente e le frequenti interruzioni del servizio, anche con condizioni meteo-marine non particolarmente proibitive. Queste – sottolineano il sindaco Armando Schiaffino (nella foto) e la sua giunta – stanno comportando una serie di disagi facilmente intuibili, non solo per l’economia ma anche per le più elementari e quotidiane condizioni di vita sull’isola. Tali disservizi sono più frequenti nel periodo invernale e la loro causa viene ascritta non tanto alla inidoneità delle navi traghetto per la navigazione in mare aperto, quanto per la sicurezza delle manovre in porto. Considerata l’improrogabile necessità di un servizio marittimo efficiente e vista la proroga a tutto il 2025 del relativo bando, si invitano tutti gli enti a predisporre un’adeguata indagine conoscitiva finalizzata ad assumere provvedimenti che, sulle brevi e medie scadenze, limitino i disagi e, soprattutto, per definire e concordare fin da ora i requisiti dimensionali e tecnico-strutturali che dovranno opportunamente essere richiesti nel prossimo bando di gara per i mezzi navali da impiegare sulla linea Isola del Giglio - Porto Santo Stefano, oltre alle caratteristiche di utilità e comfort già rappresentate in altre sedi".