Pini, situazione delicata : "Convenzione ippodromo . A che punto è la revoca?"

Al momento il nome dell’ippodromo dei Pini non appare ancora nella bozza del prossimo calendario ippico, in quanto deve essere ancora risolto il contenzioso con il Comune. Al Comune di Follonica non resta altro che correre ai ripari per risolvere al più presto i problemi amministrativi dell’impianto sulla strada Sarzanese-Valdera e l’opposizione esorta la giunta a dare delle risposte, ma soprattutto risoluzione al problema.

"Al termine della scorsa consiliatura – spiegano i consiglieri di minoranza – il percorso che interessa la struttura sportiva era stato ben delineato grazie ad un lavoro puntuale e complesso. Oggi, però, tutto sembra essersi fermato. Il rischio concreto che si corre è che si vada a compromettere lo svolgimento delle attività sportive per l’anno 2025 in fase di programmazione dal Ministero dell’Agricoltura e, soprattutto, cosa ben più grave, che non venga più garantito il mantenimento dei posti di lavoro tuttora presenti nell’impianto e si lasci all’abbandono l’intera struttura".

Lo scorso marzo la giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Benini aveva dato mandato agli uffici comunali di intraprendere ogni azione necessaria ed opportuna, dopo aver accertato il ‘mancato rispetto degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria’ e la ‘presenza di occupanti senza titolo all’interno delle foresterie dell’ippodromo’. Una decisione presa grazie a un iter lungo un anno e mezzo, fatto di accertamenti che avevano interessato il parcheggio dell’ippodromo, la verifica della presenza di occupanti senza titolo in una porzione della foresteria e l’accertata cattiva manutenzione degli immobili, oltre al mancato utilizzo della Club House e del ristorante all’interno dell’impianto sportivo. Oggi l’opposizione in Consiglio chiede al sindaco Matteo Buoncristiani di proseguire l’iter di revoca contestualmente a quello che riguarda la variante urbanistica che dovrà prevedere "lo scorporamento delle foresterie dall’attività sportiva in modo da procedere per una gara di affidamento della sola impiantistica sportiva, un diverso utilizzo delle foresterie, nonché valutare possibili nuove destinazioni dell’impianto, in coerenza con quanto previsto dalla disciplina del nuovo Piano strutturale recentemente approvato".

Viola Bertaccini