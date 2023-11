Pietro Bonfilio suona al Teatro alla Scala

Pietro Bonfilio, figlio di Antonio ideatore del Festival Morellino Classica, è un musicista di fama internazionale e lunedì si esibirà al Teatro alla Scala, a Milano. Pietro è un pianista nato a Scansano, è in questo luogo incontaminato che ha preso confidenza con gli strumenti musicali per poi andare a studiare altrove. Negli anni, oltre ad essere un nome di punta del festival maremmano, Pietro Bonfilio ha potuto calcare i maggiori teatri italiani ed esibirsi in molte scene musicali internazionali di primo livello. Ha tenuto concerti in Israele, Messico, Thailandia, Cambogia, Hong Kong, Marocco, Turchia e Stati Uniti (New York, Carnegie Hall, NYU e Cornell University Ithaca). In Europa invece si è esibito a Londra e in varie città dell’Europa del Nord ma anche in Scozia, Francia, Romania e altri paesi europei. Alla Scala Bonfilio si esibirà lunedì 6 novembre come solista con l’Orchestra I Cameristi della Scala diretti da Vakhtang Kakhidze. Sarà una serata dedicata al grande compositore pianista e direttore d’orchestra, Benjamin Britten, tra i più grandi musicisti inglesi di sempre. L’importante appuntamento dà oltremodo lustro al nostro territorio poichè sono pochissimi i musicisti toscani che si sono esibiti come solisti nel tempio della musica mondiale.