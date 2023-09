Pianoforte d’autore

Penultimo interessante appuntamento con la grande musica del 33° Festival Internazionale Music & Wine in questo ultimo scorcio d’estate, reso ancora più interessante dalla meravigliosa location delle Terme Marine Leopoldo II. Per la rassegna "I Concerti del Granduca", che si avvale della direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, appuntamento oggi alle 21 a Marina di Grosseto A salire sul palco delle Terme Marine saranno due artiste d’eccezione quali le pianiste Sara Cianciullo e Helga Anna Pisapia riunite in un consolidato duo pianistico a quattro mani con un bellissimo programma tutto dedicato alle danze e alle suite del repertorio classico europeo.