Pesca e acquacoltura Sviluppo di economia blu per lo sviluppo sostenibile

Cogliere le opportunità offerte dai finanziamenti dell’Unione Europea per promuovere lo sviluppo sostenibile dell’economia blu nei territori costieri della Toscana. Con questo obiettivo il partenariato "Flag Golfo degli Etruschi", consolidato originariamente nei quattro Comuni di Piombino, Capraia Isola, Scarlino e Follonica, amplia il proprio raggio di azione attraverso il coinvolgimento dei Comuni e oltre vari enti di ricerca. Dipartimenti Universitari e imprese del comparto, al fine di realizzare una strategia di sviluppo locale coerente con il dettato comunitario e in grado di affrontare le tre sfide fondamentali per il prossimo settennio: transizione verde, transizione digitale e resilienza. In previsione della nuova programmazione Feampa 2021-2027 (Programma Operativo Nazionale finanziato dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura) il Flag golfo degli Etruschi, rispondendo alle istanze territoriali dei comparti della piccola pesca e dell’acquacoltura ha promosso la candidatura regionale per attivare la manifestazione di interesse riguardo alla Priorità 3 del Programma, relative alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (Clld). A tal fine è in via di costituzione un coordinamento operativo di un nuovo Gal Pesca, che, condividendo lo spirito del nuovo Regolamento comunitario, allarga l’area geografica di attività, acquisendo le competenze strategiche, innovative e trasversali dei partner di primo livello esperti già coinvolti in altri programmi e progetti complessi di partenariato transnazionale e transfrontaliero, che possono integrarsi con il Feampa 21-27 e fungere da volano dello sviluppo locale. Il programma comunitario, infatti, promuove e finanzia interventi che contribuiscono a sviluppare un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità della pesca e dell’acquacoltura. In questo quadro, le strategie di Clld garantiscono alle comunità un efficace accesso alle opportunità offerte dal Feampa, che mettono a frutto e valorizzano le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. Le azioni da mettere in campo possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca o sull’acquacoltura a strategie più vaste volte alla diversificazione delle comunità locali.