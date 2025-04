Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada

Grosseto, 22 aprile 2025 – Incidente stradale a Grosseto, nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti sulla Strada Provinciale dello Sbirro, arteria che collega le frazioni di Braccagni e Roselle.

Un uomo, alla guida della propria autovettura e diretto verso Roselle, ha perso il controllo del veicolo per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale. L’auto è uscita di strada, terminando la sua corsa contro una pianta a bordo carreggiata.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno estratto il conducente dall’abitacolo, in collaborazione con il personale del 118 già presente. L’uomo è stato immobilizzato su una barella spinale e successivamente trasportato in ambulanza all’ospedale Misericordia di Grosseto.

La squadra dei vigili del fuoco ha inoltre provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo