Perché il mare è così importante per noi?

La nostra vita si svolge in gran parte sulla terraferma. Questo ci porta a dimenticare che il 70% della superficie terrestre è ricoperta dall’acqua marina, di fondamentale importanza per la nostra esistenza. Il mare ci fornisce ossigeno e cibo, mitiga il clima ed è essenziale per la nostra economia. Ma, se è così importante, perché non ce ne prendiamo cura? Tanti sono i problemi, in primo luogo l’inquinamento da plastica: in appena un secolo e mezzo dalla sua creazione, questo composto chimico ha formato intere isole artificiali negli oceani. Ogni anno in mare finiscono 560mila tonnellate di plastica, perlopiù dovute all’abbondanza ed al mancato riciclo dei prodotti usa e getta. Il materiale plastico intrappola e soffoca la fauna marina e finisce anche nei nostri piatti. Una seconda minaccia per gli ecosistemi marini è dato dalla pesca intensiva, che non assicura la riproduzione delle specie. Tra quelle a rischio ci sono l’anguilla, la cernia, lo sgombro e molluschi come i ricci di mare. Un altro problema è dato dagli sversamenti di petrolio, soprattutto causati da incidenti durante la navigazione oppure dalla cattiva gestione degli impianti industriali. Un’ultima minaccia è il riscaldamento delle acque causato dal cambiamento climatico. Ciò impatta negativamente sull’ecosistema marino: alcune specie rischiano di scomparire, mentre altre non autoctone le sostituiscono. Pensate che l’aumento di un grado Celsius dell’acqua causa lo sbiancamento dei coralli.