Per Elettromar una crescita straordinaria

Negli ultimi tre anni, Elettromar Group ha registrato una crescita straordinaria passando da 25,3 a 40,8 milioni di euro di fatturato, nuove commesse dall’estero per oltre 7 milioni di euro tra Bangladesh, Francia e Grecia, un organico arrivato a 250 unità tra dipendenti e collaboratori e più di mille progetti realizzati in oltre 50 Paesi di tutto il mondo. L’azienda con sede a Follonica si conferma un punto di riferimento nel settore dell’hi-tech, con una presenza sempre più consolidata in Europa e negli Stati Uniti. Non dimenticando comunque le proprie radici, il 6 dicembre si terrà a Follonica la tradizionale "Messa in servizio," evento dedicato alla comunità locale per celebrare i 43 anni di attività e premiare gli studenti del territorio più meritevoli con borse di studio. "Elettromar Group – dichiara il consigliere d’amministrazione Andrea Fratoni (nella foto) – è ormai un gruppo consolidato che opera in Italia, in Inghilterra e negli Stati Uniti, cresce e investe sensibilmente a livello internazionale. La crescita dell’attività si registra non solo nei nostri storici ambiti di attività, ma anche in nuovi comparti: operiamo nei settori della siderurgia, energia, ambiente, chimica, cartario, ferroviario, nautico e oil & gas. Oltre alla capogruppo Elettromar Spa con sedi a Follonica, Piombino, Livorno, Viareggio, Firenze, Massa, Taranto e la nuova sede produttiva a Pistoia, il gruppo comprende anche Elettromar Ltd con sede a Londra e Elettromar Inc con sede fiscale a Miami e sede operativa a Buffalo, nello stato di New York. Le attività che hanno visto protagonista Elettromar all’Abb Key Account Meeting a New York, all’Innotrans di Berlino e alla Mostra internazionale dell’industria Cartaria, a Lucca Fiere, testimoniano ancora di più il profilo internazionale del gruppo".