Paura sulla spiaggia Bambina travolta dal furgone dei gelati Trasferita al Meyer

Voleva un gelato. Come tutti i bambini. Ma adesso, quella bambina che non ha nemmeno tre anni, è ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer, fortunatamente non in gravi condizioni, ma da monitorare costantemente. La piccolina, intorno alle 18.30 di sabato, si trovava in spiaggia con i genitori (una famiglia di turisti) e ha chiesto un gelato. La famiglia ha approfittato del fatto che stava passando, sulla spiaggia del Puntone, a Scarlino, un veicolo meccanico con gelati e bibite. Non si sa cosa possa essere accaduto ma la bimba è finita sotto le ruote.

Per i soccorsi è arrivato il personale del "118" con un’ambulanza della Croce rossa che, però, ha preferito allertare "Pegaso" per trasportare la piccola nell’ospedale pediatrico fiorentino dove è stata poi ricoverata in osservazione. Le sue condizioni, però, non sembravano particolarmente preoccupanti.

Ieri intorno alle 11.15, invece, allertati tramite il numero unico di emergenza "112", personale della Delegazione di Spiaggia Guardia Costiera di Marina di Grosseto è intervenuto in spiaggia in aiuto ad un anziano caduto accidentalmente sulla battigia nei pressi del Bagno Oscar. L’uomo non riusciva a rialzarsi e lamentava dolori alla schiena. La prima assistenza è arrivata dal bagnino della Torretta 13 e dagli uomini della Capitaneria di Porto, in attesa dell’arrivo del personale medico. L’uomo, poi, con l’abulanza della Misercordia è stato portato in ospedale per accertamenti.