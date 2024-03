Patteggia per bancarotta. Dovrà accudire gli animali dell’Enpa

Si chiama Rosario Ruggiero, è originario di Napoli ed è stato rinviato a giudizio con l’accusa di bancarotta fraudolenta. Non è stato semplice per gli inquirenti ricostruire quello che era accaduto alla Romini srl, la società amministrata dall’impresario di 59 anni. I libri e tutte le scritture contabili della società, fallita nel 2019, non erano infatti state consegnate alla curatela fallimentare. In pratica non c’era niente che potesse far risalire alla storia contabile della società. Documenti che avrebbero dovuto ricostruire l’andamento della società dalla sua costituzione, nel 2009, fino al 2012. Ma anche libri e scritture contabili del periodo successivo. Documenti che sono stati giudicati inattendibili e lacunosi.

Una situazione, quella dell’azienda dell’uomo originario di Napoli, che si era andata via via aggravandosi. Perché dai conti correnti della società, che si trovava già in stato di insolvenza, erano stati effettuati prelievi per decine di migliaia di euro, tra il 2010 e il 2014. Da quello che è stato riscontrato dal curatore fallimentare, pare che questi prelievi ammontassero a 338.816 euro. Una situazione preoccupante alla quale si era poi aggiunta un’esposizione debitoria nei confronti dell’erario per 879.817 euro. I debiti erariali e previdenziali non erano infatti mai stati pagati all’impresario. Il legale dell’uomo ha chiesto il patteggiamento, il giudice Cecilia Balsamo ha applicato quindi la pena concordata tra l’avvocato e il pubblico ministero, ovvero due anni e 4 mesi. L’impresario adesso dovrà lavorare per 1.680 ore con l’Enpa, dove si occuperà della cura degli animali dell’associazione.