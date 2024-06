Addio a Patrizia Capecchi: una comunità in lutto

Grosseto, 10 giugno 2024 – La sua vita vera si era fermata 14 mesi fa, quando l’emorragia cerebrale che la colpì lasciò ancora spazio al battito del cuore e poco più, ma tutto il tempo trascorso da quel momento non ha potuto comunque preparare le persone che le volevano bene a ricevere la notizia che anche il suo cuore aveva dovuto arrendersi. Così la notizia della scomparsa di Patrizia Capecchi, 72 anni, è arrivata come un macigno che ha spazzato via ogni residua, flebile speranza di poterla vedere sorridere di nuovo.

Speranza legata purtroppo solo più ai teneri ricordi che di lei conservavano familiari e amici, perché i medici – sin da subito – avevano descritto un quadro clinico troppo critico perché potesse avere un punto di ritorno. Patrizia Capecchi si è spenta al Rugani Hospital di Siena dove era ricoverata da tempo.

Dopo il malore era stata operata a Siena e poi trasferita a Montevarchi, a "Villa Valori", prima di tornare nella città del Palio. A Castiglione tutti la conoscevano e le volevano bene. Una commerciante artista con il suo atelier di ceramiche prima e poi un’ambasciatrice delle eccellenze enogastronomiche della Maremma con il negozio "Riserva Naturale". I funerali si svolgeranno oggi alle 10.30 nella chiesa Santa Maria Goretti di Castiglione. Al marito Roberto Rossi, al figlio Riccardo, al fratello Giancarlo nostro collega e alla sorella Grazia le condoglianze della redazione.