Passeggiata speciale e film "Margini" Due appuntamenti con l’Emporio Solidale

Continua la programmazione dell’Emporio Solidale. Domenica ci sarà la passeggiata Eco-solidale con l’associazione "Cammini di Maremma" mentre giovedì ci sarà la proiezione del film "Margini". Due passi sul vicino argine del fiume Ombrone per ripartire dal contesto in cui si è inserito l’Emporio Solidale di Grosseto, ad un anno dall’inaugurazione, per continuare a coinvolgere sempre più volontari, associazioni e attività a margine del progetto. La passeggiata si concluderà con un buffet offerto da Querce di Mamre e vuole, da un lato, far conoscere, promuovere e sostenere le attività dell’Emporio solidale e di Cammini di Maremma, e, dall’altro lato, inserirsi nel percorso di valorizzazione delle varie realtà del centro commerciale stesso, sperimentando anche la possibilità di creare un nuovo luogo di intrattenimento, rivolto a tutti. Giovedì 29 invece appuntamento per la conferenza-ripartenza della Rete "Antidiscriminazione Grossetana" dalle 18 con la discussione e la promozione della Rete, nell’ottica di ampliare ulteriormente gli aderenti. A seguire buffet e visione del film "Margini" con Kansassiti. Tutti questi eventi sono stati possibili grazie alla partecipazione al bando "Siete Presente" del Cesvot.