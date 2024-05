Parco centrale di Follonica. Chiostro bar: andato deserto il bando di concessione

L’avviso pubblico per la concessione dell’immobile del chiosco bar nel Parco centrale "Area Mercatale e Arena Spettacolo", approvato lo scorso 16 febbraio, è stato ufficialmente aperto il 18 marzo. Dopo un mese dal suo avvio, il 18 aprile si è chiuso il periodo di prestazione delle richieste. La procedura ad evidenza pubblica non ha ricevuto alcuna offerta ed è stata quindi dichiarata deserta.

"Non ci aspettavamo questi risultati – commenta l’amministrazione comunale di Follonica –, perché essendo un’attività avviata pensavamo di ricevere maggiore interesse da parte di ipotetici investitori. Abbiamo avviato questa procedura perché pensavamo di poter ottenere risultati positivi, ma a volte capita che il risultato non sia poi quello sperato. Adesso ci metteremo a lavoro per modificare la nostra proposta, perché sicuramente non è risultata abbastanza appetibile. Crediamo che il problema sia stato nel fatto che proponevamo la gestione per solo tre anni, senza rinnovo. Pensiamo quindi che coloro che avrebbero potuto investirci non vi abbiano riconosciuto dei benefici. Gli uffici apriranno quindi un nuovo bando, aumentando probabilmente gli anni di gestione con la speranza di ricevere offerte. Il Comune di Follonica si impegnerà a rendere l’offerta maggiormente appetibile per gli investitori. Non possiamo permetterci di lasciare chiusa un’attività così importante. Il Parco centrale è un luogo frequentato dagli abitanti di Follonica e siamo sicuri che anche i futuri investitori ne riconosceranno le potenzialità".

L’attenzione viene poi soffermata sul Parco centrale e i suoi eventi futuri. "Il Parco centrale procederà con gli eventi che già conosciamo. Ci sarà nuovamente il Summer Festival, il mercato del sabato mattina e del venerdì. Stanno procedendo i lavori del polo 6, nell’attesa di ricevere risposte dall’Inail riguardo il polo scolastico. Al momento non ci sono quindi novità in programma, continueremo con i soliti impegni ed eventi che ogni anno portano ottimi risultati".

Viola Bertaccini