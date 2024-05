Paralimpiadi di Parigi. Ambra portabandiera

Ambra Sabatini sarà portabandiera alle Paralimpiadi di Parigi che prenderanno il via il prossimo 28 agosto. Lo ha annunciato lei stessa in un video sul suo canale Instagram. "Non so neanche da dove iniziare – ha detto Ambra con la voce rotta dall’emozione e dall’entusiasmo –. Oggi ho ricevuto una chiamata che mi ha stravolto di emozioni. Sarò la portabandiera ai giochi Paralimpici di Parigi. Dirlo ad alta voce mi fa battere il cuore fortissimo. Sono onoratissima di poter ricoprire questo ruolo. È un sogno che ho sempre avuto nel cassetto, penso che ogni atleta lo abbia. Ci tengo a ringraziare il presidente Pancalli e la giunta del Comitato Paralimpico per aver creduto in me. Ce la metterò tutta per ricoprire al meglio questo importantissimo compito e per portare in alto i nostri colori".

Ambra Sabatini porterà la bandiera italiana assieme a Luca Mazzone, plurimedagliato campione di nuoto prima e handbike poi. "Due protagonisti dello sport paralimpico italiano e mondiale che rappresentano al meglio una squadra con importanti ambizioni e grandissimo talento – ha detto il presidente del comitato Paralimpico Luca Pancalli –. Due nomi che sono espressione di altrettante discipline tra le più medagliate del panorama azzurro, due percorsi sportivi che rappresentano due diverse generazioni di campioni. Sono certo che entrambi sapranno veicolare al meglio i valori del nostro movimento, rappresentando un esempio per tante persone e tanti giovani con disabilità che decidono di avviarsi alla pratica di una disciplina sportiva".

Ambra Sabatini dal 2021 veste la maglia delle Fiamme gialle, e proprio in quell’anno, alle Paralimpiadi di Tokyo, ha vinto l’oro dei 100 metri piani T63 in una gara che rimarrà per sempre impressa nella mente degli Italiani. In quella serata di settembre dove una splendida tripletta azzurra conquistò il podio Paralimpico e nella quale sugli altri due gradini del podio salirono anche Martina Caironi, anch’essa portacolori delle Fiamme gialle e Monica Contrafatto dell’Esercito.

Andrea Capitani