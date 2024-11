Pannelli fotovoltaici sul tetto dell’asilo nido

Nel corso degli ultimi anni il Comune di Massa Marittima ha messo in atto diverse azioni per il controllo dei consumi energetici e per perseguire gli obiettivi della transizione ecologica, coinvolgendo anche i cittadini in un percorso virtuoso, che ha portato alla nascita nella città del Balestro, della prima comunità energetica della provincia di Grosseto. Il Comune è coinvolto in questo percorso non solo come soggetto promotore, ma anche come produttore di energia, attraverso l’installazione di due impianti fotovoltaici, che saranno a servizio della comunità energetica, uno di potenza nominale pari a 16,20 kW, sulla copertura piana dell’asilo nido di Valpiana e uno di potenza di nominale pari a 50,40 kW sulla copertura a falda del magazzino comunale, a Massa Marittima, in via Martiri della Niccioleta. L’intervento per l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul nido è praticamente concluso mentre è in corso quello sul capannone comunale. L’investimento complessivo è di 175mila euro, di cui 70mila provengono da un finanziamento statale, 70mila dall’accensione di un mutuo, mentre la restante parte di 15mila euro è coperta dall’Ente con risorse proprie. "Questo lavoro ci permette di partire con la comunità energetica, – spiega Maurizio Giovannetti, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici –. Progetto a cui hanno aderito oltre 50 soggetti tra consumatori, produttori e prosumer di energia, ovvero consumatori e produttori, che mettono a disposizione della Cer gli impianti privati di produzione di energia da fonti rinnovabili".