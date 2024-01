Panathlon, rinnovo delle cariche. Franco Rossi confermato alla presidenza

Franco Rossi resta alla guida del Panathlon anche per il biennio 2024-25. Il rinnovo del consiglio direttivo non ha portato modifiche sulla poltrona di presidente mentre passano il testimone, per motivi di lavoro, il vice presidente vicario Franco Ferretti e il tesoriere Pierluigi Andreini. Entrano Valentina Corsetti, Fabio Nocchi e Roberto Ulmi. La conferma è uscita nel corso dell’assemblea che si è tenuta nell’hotel Granduca.

"È stato un biennio positivo, quello appena passato – dice Franco Rossi (nella foto) – che ha visto la ripresa di tutte le nostre attività e ha permesso al club una migliore introduzione sia ambito sportivo che scolastico. Mi preme ringraziare il vice presidente vicario Franco Ferretti che lascia il direttivo per motivi di lavoro, ma non il club del quale rimane socio, e il tesoriere Andreini".

Rossi ripercorre le principali attività svolte. "Parto dall’iniziativa che ci ha visto coinvolti assieme ad altre Istituzioni nel maggio 2023 – prosegue – con un Campione per amico, con ospiti del calibro di Adriano Panatta, Francesco Graziani e Andrea Lucchetta, senza dimenticare la presenza del nostro club ad eventi internazionali come il meeting di atletica leggera di Grosseto. Per questo biennio è nostra intenzione allargarci e vedere di creare un nostro club anche a Follonica". Ecco, infine, i soci eletti nel direttivo provinciale: Marco Montemerani, Guendalina Mazzolai, Franco Esposito, Stefano Antonelli, Roberto Ulmi, Valentina Corsetti, Lorenzo Lauretano, Fabio Nocchi. Collegio dei Revisori: Antonio Cappelli, Alberto Salvini, Angelo Taviani. Probiviri: Raffaele De Luca, Gabriella Corsani, Gerlando Lupo.