Pallavolo Grosseto: quattro squadre alle finali regionali del Campionato Uisp

Traguardo tagliato per la prima fase del Campionato Uisp di volley dove la Pallavolo Grosseto tira un bilancio per le formazioni under 18, 16 e 14. L’under 18 della Pallavolo Grosseto è arrivata seconda alle spalle della Virtus Maremma, quest’ultima squadra mista e proprio per questo non regolamentata dal comitato nazionale Uisp ma solo dal comitato provinciale e per questo le grossetane avranno accesso alla fase regionale; per le ragazze dell’Under 16, primo e secondo posto con la formazione Nera e Rossa.

Entrambe parteciperanno alle finali regionali. Infine, importante primo posto nell’under 14 con la nostra squadra Nera che ha conquistato di diritto il passaggio alle finali regionali.

Nota di merito anche per la formazione Rossa under 14 e la formazione Bianca under 16, quest’ultima sotto età che, seppur si approcciassero da poco a questo sport, hanno dimostrato notevoli miglioramenti.

Le formazioni della Pallavolo Grosseto sono l’unica società e addirittura forse in tutta la regione ad andare alle fasi regionali con quattro squadre in tre categorie differenti.

Tutto questo è certamente il risultato del bel lavoro diretto dallo staff tecnico che è composto dal responsabile Leonello Corridori, il quale è stato perfettamente supportato dalle importanti collaboratrici Jolye Tocci e Giulia Corridori.