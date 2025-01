Pallacanestro Grosseto in cerca di conferma contro Sancat Basket Firenze

BASKET

Dopo la bella vittoria di inizio anno col Chianti Basket oggi la Pallacanestro Grosseto fa visita al Sancat Basket Firenze per continuare il buon momento ed attestarsi nei piani alti della classifica. Trasferta fiorentina per la formazione di coach Lucas Ingenito nel secondo incontro del 2025 di Divisione regionale 2 che però rappresenta una sfida un po’ insidiosa. Dopo la pausa natalizia i grossetani si erano imposti sul Chianti con una prova non perfetta, ma alla fine vincente. La squadra di Ingenito forse ancora un po’ appesantita dalle festività aveva concesso agli avversari di rimanere in partita fino alla fine dell’incontro. Oggi contro i fiorentini servirà quindi una prestazione migliore. Fondamentale sarà, per i ragazzi di coach Ingenito, mantenere alta l’attenzione per tutto l’incontro evitando di cadere in alcune lacune che potrebbero far rientrare in partita gli avversari come accaduto nel turno precedente. Grossetani terzi in classifica con 20 punti finora conquistati, Sancat che invece è settimo con 12 punti, ma che oggi davanti al pubblico di casa venderà cara la pelle. Intanto a livello giovanile, sconfitta casalinga per l’under 14 regionale contro la Libertas Liburnia 71-55. Con il prezioso supporto di coach Lucas Ingenito, i ragazzi di Pedicelli,hanno subito una brutta battuta d’arresto. La sconfitta, è maturata da troppi errori sotto canestro, disattenzioni difensive e con una percentuale di tiri liberi realizzati molto bassa. La squadra da lunedì, anche con l’aiuto di Fabrizio Franchi, tornerà a lavoro in palestra con l’entusiasmo e la voglia di reagire subito.