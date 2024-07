"Nannoni e le stelle" è il tema ell’evento (con ingresso gratuito) in programma oggi nella Distilleria Nannoni, in località Aratrice, a Paganico, che metterà insieme astronomia e cultura. Ospiti di Priscilla Nannoni (nella foto) saranno Roberto Madrigali, meteorologo, e il fotografo Giacomo Guidoni che espone alcuni edi suoi scatti. La serata inizierà alle 20.30 con una visita guidata alla distilleria Nannoni e alle 21 sarà offerta una degustazione. Dalle 21.30 alle 22.30 presentazione del libro "Il futuro della Terra è scritto nella luna" di Roberto Madrigali. Alle 22.30 dimostrazione pratica sulle tecniche fotografiche per catturare la magnificenza del cielo notturno. Prenotazioni al numero 329-5749749.