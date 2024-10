Operatori internazionali alla scoperta del territorio

GROSSETO

Promuovere le produzioni di qualità della Maremma per ampliare i percorsi di internazionalizzazione. Questo l’obiettivo del tour rivolto a sei operatori economici stranieri, organizzato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, con il supporto dell’Associazione per la Promozione e Tutela del Tortello Maremmano e Confesercenti Grosseto. I sei buyer provenienti da Svezia, Polonia, Canada e Taiwan, ieri sono stati ospiti del Parco della Maremma e sono giunti in Toscana specialmente per partecipare alla Buy Food Toscana, la vetrina internazionale del gusto made in Tuscany. Dal grossetano sono otto le realtà che vi hanno partecipato: Caseificio sociale Manciano, Caseificio Il Fiorino, Frantoio Franci, Olma, La Seggianese, Granai di Toscana, Le Logge, Subissati. "La nostra terra custodisce oltre alla storia e tradizione, sapori unici – ha detto il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda – e grazie a questa iniziativa c’è la possibilità di mostrare ad operatori internazionali il territorio e l’enogastronomia d’eccellenza all’estero, un modo per aprire realmente nuove opportunità".

A fare gli "onori di casa" ci ha pensato il tortello maremmano che è garantito da un marchio Collettivo Geografico registrato dall’ ‘Associazione per la promozione e tutela del Tortello Maremmano’. "Si tratta di un ‘occasione importante per la promozione del nostro territorio, che si proietta in un’ottica internazionale – spiega il coordinatore di Assoterziario Confesercenti Marco Di Giacopo –. Confesercenti è partecipe e attore attivo attraverso la promozione delle bellezze paesaggistiche e dei prodotti gastronomici come il tortello maremmano. L’associazione del tortello maremmano è sempre più attiva nel suo ruolo di far crescere a livello europeo, nel rispetto della tradizione, uno dei piatti tipici della Maremma".

Maria Vittoria Gaviano