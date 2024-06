"OpenBus". Servizio gratis per il mare

Nel comune di Capalbio arriva OpenBus, ecco il servizio di trasporto gratuito per raggiungere il mare. L’inizio dell’estate nel territorio della Piccola Atene regala la possibilità di andare in spiaggia, sugli arenili della costa capalbiese, grazie ai mezzi pubblici. Inizierà oggi il servizio pubblico di trasporto Capalbio OpenBus, voluto dall’amministrazione comunale anche per limitare l’utilizzo delle automobili e decongestionare il traffico soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, con la soddisfazione del primo cittadino. "Torna un servizio eccezionale per il territorio – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini –. Con OpenBus i capalbiesi e i turisti, infatti, potranno gratuitamente raggiungere il mare a bordo di un mezzo dal grande impatto emotivo. Non bisogna dimenticare, inoltre, che OpenBus ha il pregio di ridurre il numero di autoveicoli presenti nell’area costiera, migliorando così la mobilità e diminuendo l’inquinamento". Il servizio, affidato a "Nannonibus autonoleggio", sarà gratuito e attivo fino al 1° settembre, garantendo la mobilità gratuita quindi per tutta la stagione estiva. Sarà possibile, dalla stazione di Capalbio Scalo, raggiungere la spiaggia di Macchiatonda nei seguenti orari: alle 9, alle 10, alle 11, alle 12, alle 14, alle 15, alle 16, alle 17 e alle 18. Mentre il percorso contrario sarà possibile effettuarlo alle 9.30, alle 10.30, alle 11.30, alle 12.30, alle 14.30, alle 15.30, alle 16.30, alle 17.30 e alle 18.30. Per maggiori informazioni sul servizio OpenBus per il collegamento con le spiagge è anche possibile chiamare il numero 339.7031080.