Open Day in programma all’Istituto musicale "Palmiero Giannetti"

All’Istituto musicale "Palmiero Giannetti" è tutto pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico. La stagione 20232024 della struttura gestita da Fondazione Grosseto Cultura e diretta da Antonio Di Cristofano sta per cominciare e adesso, per chi è già allievo oppure per chi vuole diventarlo, è tempo di iscrizioni: sono aperte da lunedì a martedì 26 settembre, in presenza (rivolgendosi alla segreteria, in via Bulgaria 21, ogni lunedì e mercoledì con orario 9-13 e 15-18.30, il martedì con orario 15-18.30 e il giovedì e venerdì con orario 9-13.