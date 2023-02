Omero e la poetica greca Conferenza del professor Tulli

"Omero, Esiodo e la poetica greca in fase arcaica".

E’ questo il titolo della conferenza in programma domani alle 15.30 nell’aula delle Colonne nel Polo Universitario Grossetano, in via Ginori.

Relatore sarà il professor Mauro Tulli, Ordinario di Letteratura Greca all’Università di Pisa, nonché componente del Consiglio Universitario nazionale e del Senato Accademico della stessa l’Università di Pisa.

Il professore, inolre, collabora con riviste che si occupano di Studi antichi e di Papirologia e fa parte di prestigiosi centri di ricerca sulla cultura Greca Araba Latina, con incarichi direttivi e di coordinamento. Fa parte anche del Comitato Istituzionale di garante per la Cultura Classica al Miur e tiene lezioni in Università italiane e straniere partecipando anche a numerosi convegni sulla tradizione letteraria e filosofica.

Il prossimo appuntamento con gli eventi organizzati dalla Società Dante Alighieri è in programma lunedì nella sala di Clarisse Arte con "La poesia della Resistenza" a cura del professor David La Mantia.