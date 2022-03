"Oltre 350 concittadini morti Non li dimenticheremo mai"

"Nel giorno in cui tutto il Paese si stringe attorno al ricordo delle persone decedute per Covid il nostro pensiero va ai circa 350 cittadini della provincia di Grosseto morti a causa dell’infezione, ai loro familiari e ai loro cari. Donne e uomini che mai dimenticheremo, preservando la memoria collettiva di quanto successo". Inizia così Antonio D’Urso, direttore sanitario dell’Asl Sud Est. "Storie, tutte diverse ed importanti, di persone che hanno combattuto la malattia e per le quali noi, come sistema sanitario, ci siamo battuti con ogni mezzo - aggiunge - Il nostro pensiero corre sul filo del ricordo delle drammatiche giornate in cui le Rsa, luoghi che da sempre custodiscono la nostra memoria incarnata negli anziani ospiti, si sono trasformate in case della sofferenza con interminabili solitudini e perdite dolorose che ci hanno segnato nel profondo. Aldilà dei numeri e delle statistiche, però, ci sono le persone, le famiglie e le comunità. Nei nostri occhi abbiamo ancora l’immagine dello striscione che, nelle soleggiate giornate di maggio, sventolava sul nostro ospedale. Un telo bianco con una scritta verde "Nonna Rosina non mollare. Ti Amo". Messaggio semplice e forte di una nipote alla nonna". Poi conclude: "Oggi abbiamo imparato a convivere con il virus, a curarci e vaccinarci da esso, ma non potremmo mai abituarci alla sua violenza e al dolore che è in grado di provocare".