Oggi "Mille Gru per la pace". Gli origami consegnati a Bersani

Le associazioni Cisc e RealGiallu, con gli Istituti ComprensiviFollonica 1 e Leopoldo II di Lorena e con il Comune rinnovano anche quest’anno, come consuetudine dal 2017, l’adesione al progetto "Mille Gru per la Pace", evento coordinato dal Comitato per la Pace di Hiroshima e Nagasaki, che promuove nel mondo la cultura della pace, in particolare tra le giovani generazioni. Le bambine e i bambini delle scuole di Follonica saranno i promotori di una grande maratona della Gru.

La gru di origami verranno consegnate al giornalista Massimo Bersani per essere poi portate alla scuola di Shiroyama, nella città di Nagasaki, che conosce già, ormai, Follonica grazie ai messaggi e ai video che sono stati inviati nelle scorse edizioni. Oggi, dopo il laboratorio che si terrà nella biblioteca comunale, alle 11, i bambini consegneranno le gru al giornalista Massimo Bersani. Ci sarà anche il sindaco della città del Golfo, Andrea Benini. Grazie all’adesione del Comune di Follonica al progetto delle Mille Gru, nell’agosto 2017, in occasione delle commemorazioni in ricordo delle vittime del bombardamento atomico su Nagasaki, le gru sono state depositate al Memorial Center. Nel mese di aprile 2018 invece, le Mille Gru di Follonica sono state consegnate direttamente da Benini al sindaco di Nagasaki, unitamente a messaggi e un video, realizzato appositamente da una classe quinta, in lingua inglese.